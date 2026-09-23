गजरौला में सांड़ का आतंक: अब लखनऊ BJP के पूर्व जिलाध्यक्ष भिखारी सिंह बने शिकार, अस्पताल में भर्ती

संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा)। सड़कों पर घूम रहे बेसहारा सांड़ ने टैक्सी से उतरे लखनऊ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भिखारी सिंह पर हमला कर घायल कर दिया। उनके सिर व पीठ में चोट लगी है। वह बिजनौर स्थित रिश्तेदारी में जाने के लिए यहां पहुंचे थे। पुलिस ने सीएचसी में उपचार के बाद उन्हें बिजनौर रिश्तेदारी में भेज दिया है। वहीं इस घटना के दौरान चौपला चौराहा पर अफरा-तफरी मची रही।

लखनऊ के एमआइजी बी-1 नेपियर रोड कालोनी ठाकुरगंज निवासी भिखारी सिंह भाजपा के लखनऊ के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। वह अवध क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय महामंत्री भी रहे हैं। तीन दिन पहले वह गाजियाबाद स्थित रिश्तेदारी में गए थे। मंगलवार दोपहर बिजनौर स्थित रिश्तेदारी में जाने के लिए गाजियाबाद से गजरौला के लिए चले थे। वहां से वह चौपला तक टैक्सी में सवार हो गए। लगभग चार बजे जब वह चौपला पर टैक्सी से उतरे तो पीछे से आए सांड़ ने उन पर हमला कर दिया।

अभी वह कुछ समझ पाते सांड़ ने उन्हें पीछे से धक्का दे दिया तथा वह सिर के बल सड़क पर गिर गए। सांड़ के अचानक हमले से वहां अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने सांड़ को वहां से भगाया था घायल भिखारी सिंह को सीएचसी में भर्ती कराया।