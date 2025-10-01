Haridwar: खानपुर विधायक का एडिट कर बनाए गए अश्लील वीडियो मामला, छह के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:49 PM (IST)
खानपुर विधायक उमेश कुमार के एक अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में उन्होंने छह लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। विधायक ने आरोप लगाया है कि वीडियो उनकी छवि धूमिल करने और सांप्रदायिक उन्माद भड़काने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच में संपादन की पुष्टि हुई।
संवाद सूत्र जागरण लक्सर। खानपुर विधायक उमेश कुमार के एडिट कर बनाए गए अश्लील वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में विधायक उमेश कुमार ने छह लोगों के विरुद्ध पुलिस को तहरीर दी है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।
खानपुर विधायक उमेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते दो दिन से कुछ लोग एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर उनकी छवि को धूमिल करने और क्षेत्र में जातीय सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का प्रयास कर रहे हैं।
विधायक उमेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2023 में प्रसारित हुए इस वीडियो को उनसे जोड़ा गया था। जिस पर उन्होंने रुड़की कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद वीडियो की फारेंसिक जांच कराई गई थी।
फारेंसिक जांच में वीडियो के एडिटेड होने की पुष्टि हुई थी। वीडियो में नजर आ रही युवती की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर किए जाने के बाद न्यायालय ने सभी इंटरनेट मीडिया साइट्स से वीडियो हटाने के आदेश दिए थे।
नामजद आरोपितों में एक आरोपित 26 जनवरी को रुड़की स्थित उनके आवास पर गोली चलाने के मामले में जेल जा चुका है। आरोप है कि आरोपित सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि विधायक की तहरीर पर आरोपित ठाकुर अर्जुन चौहान, सुधीर प्रधान, ठाकुर अक्षय चौहान, अंकित गुर्जर निवासी ग्राम कुंआखेड़ा और चैतन्य शर्मा व अमित कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
