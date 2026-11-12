खानपुर में विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक चैंपियन आमने-सामने, फिर जुबानी जंग

जागरण संवाददाता, रुड़की। खानपुर विधानसभा में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। खानपुर विधायक एवं पूर्व विधायक के बीच छिड़ी जुबानी जंग में स्थिति आक्रामक होती जा रही है। अब विधायक उमेश कुमार ने भी पूर्व विधायक को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जवाब दिया है।

दो दिन पहले खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने इंटरनेट मीडिया पर बयान दिया था कि वह भाजपा से खानपुर एवं लक्सर के दो टिकट मांग रहे हैं। यदि पार्टी ने टिकट दिया तो ठीक नहीं तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।

इसी बीच खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने इंटरनेट मीडिया पर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अकेले खानपुर लक्सर से ही क्यों वह हरिद्वार ग्रामीण, हरिद्वार, रुड़की, झबरेड़ा, भगवानपुर सभी सीट से चुनाव लड़ें।

लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक कोई एक दस्तावेज दिखा दें, जिसमें उनको संबोधित करते हुए सिडकुल की स्थापना व अस्पताल या पुल को लेकर कोई पत्र हो। केवल बयानबाजी से कुछ नहीं होगा।