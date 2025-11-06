कार्तिक पूर्णिमा: गंगा में आस्था का सैलाब, 26 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। मंगलवार रात को ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरकी पैड़ी पहुंचे और सुबह से उन्होंने गंगा स्नान कर पूजन किया। सुबह से शाम की आरती तक 26.36 लाख श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा के अलग-अलग घाटों में स्नान किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण हाईवे से लेकर सर्विस लेन और शहर की सड़कों पर बुधवार दिनभर जाम की स्थिति बनी रही।

हरकी पैड़ी, मालवीय द्वीप, सुभाष घाट, राम घाट, वीआइपी घाट, सीसीआर घाट सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ मंगलवार रात से भी बढ़नी शुरू हो गई थी। रेलवे स्टेशन से लेकर हरकी पैड़ी तक श्रद्धालुओं को पैदल चलना पड़ा। दोपहर को भी यही स्थिति रही।