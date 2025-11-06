कार्तिक पूर्णिमा: गंगा में आस्था का सैलाब, 26 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी
कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर, लगभग 26 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। हरकी पैड़ी और अन्य घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा, जहाँ भक्तों ने श्रद्धापूर्वक स्नान किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। मंगलवार रात को ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरकी पैड़ी पहुंचे और सुबह से उन्होंने गंगा स्नान कर पूजन किया।
सुबह से शाम की आरती तक 26.36 लाख श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा के अलग-अलग घाटों में स्नान किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण हाईवे से लेकर सर्विस लेन और शहर की सड़कों पर बुधवार दिनभर जाम की स्थिति बनी रही।
हरकी पैड़ी, मालवीय द्वीप, सुभाष घाट, राम घाट, वीआइपी घाट, सीसीआर घाट सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ मंगलवार रात से भी बढ़नी शुरू हो गई थी। रेलवे स्टेशन से लेकर हरकी पैड़ी तक श्रद्धालुओं को पैदल चलना पड़ा। दोपहर को भी यही स्थिति रही।
ज्वालापुर, ऋषिकुल से श्रद्धालुओं को पैदल ही हरकी पैड़ी तक पहुंचना पड़ा। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा एवं अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन देवता भी गंगा के पावन स्नान के लिए धरती पर अवरित होते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।