कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब, 26.36 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य डुबकी
हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 26.36 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। भारी भीड़ के कारण शहर में दिन भर जाम लगा रहा। ठिठुरन के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बना रहा, और उन्होंने हरकी पैड़ी सहित विभिन्न घाटों पर स्नान किया। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार । धर्मनगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। गंगा स्नान करने के लिए मंगलवार की रात को बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरकी पैड़ी पहुंचे, सुबह तड़के से श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजन किया।
कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व पर सुबह से लेकर शाम की आरती तक 26.36 लाख श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा के अलग-अलग घाटों में स्नान किया। जिसके बाद सभी अपने-अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण हाईवे से लेकर सर्विस लेन और शहर की सड़कों पर बुधवार दिन भर जाम की स्थिति बनी रही।
कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर हरकी पैड़ी क्षेत्र में ठिठुरन भरी सुबह और शीतल हवाओं के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह रहा। हरकी पैड़ी, मालवीय द्वीप, सुभाष घाट, राम घाट, वीआइपी घाट, सीसीआर घाट सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ मंगलवार की रात से भी बढ़नी शुरू हो गई थी।
बुधवार की सुबह तक हरकी पैड़ी सहित आसपास के घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रेलवे स्टेशन से लेकर हरकी पैड़ी तक श्रद्धालुओं को पैदल चलना पड़ा। दोपहर को भी यही स्थिति रही। ज्वालापुर, ऋषिकुल सहित आदि स्थानों से श्रद्धालुओं को पैदल ही हरकी पैड़ी तक पहुंचना पड़ा। इतनी परेशानी के बावजूद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई।
मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा एवं अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन देवता भी गंगा के पावन स्नान के लिए धरती पर अवरित होते हैं। श्रद्धालुओं ने अपने परिवारों के साथ गंगा किनारे हवन-अनुष्ठान भी किए। साथ ही गंगा में दीप दान भी किया।
कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़े श्रद्धालुओं के कारण हरिद्वार-दिल्ली-रुड़की हाईवे पर दिन भर वाहनों का दबाव रहा। पुलिस एवं प्रशासन की टीमों ने यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की।
