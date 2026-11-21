जागरण संवाददाता, हरिद्वार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के निधन पर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े ने तीन दिन तक देशभर में अपने प्रमुख मठों, मंदिरों और आश्रमों के धार्मिक अनुष्ठान तथा अन्य कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं।

अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक श्रीमहंत हरि गिरि महाराज के निर्देश पर इन दिनों दिवंगत सावित्री देवी की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ, विशेष पूजा-अर्चना और हवन किया जाएगा। शनिवार को मां माया देवी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना हुई।