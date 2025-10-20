नौकरी का झांसा देकर युवक से 1.10 लाख रुपये की ठगी,  ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। इंटरनेट मीडिया पर नौकरी का झांसा देकर दो महिलाओं ने ज्वालापुर निवाासी एक युवक से 1.10 लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने कोर्ट की मदद से दोनों महिलाओं के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, ज्वालापुर के न्यू सुभाषनगर निवासी होमेश मिश्रा ने बताया कि दिसंबर 2024 में फेसबुक पर कैनेडियन एजुकेशन कंसलटेंट नाम से एक विज्ञापन देखा, जिसमें चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-35 बी का पता दर्ज था। विज्ञापन में यूरोप के माल्टा देश में फोर्ट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नामक कंपनी में नौकरी दिलाने की बात कही गई थी।

उन्होंने जब विज्ञापन में दिए नंबर पर संपर्क किया तो फोन पर खुद को कंपनी की डायरेक्टर बताने वाली महिला किरण और उसकी सहयोगी प्रियंका ने बात की। जनवरी 2025 में दोनों महिलाएं खुद हरिद्वार पहुंचीं और उससे तथा उसके एक मित्र मधुकर सिंह से मुलाकात की। उन्होंने सुपरवाइजर और स्टोर कीपर के पद पर नियुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया।

रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर दोनों से पांच-पांच हजार रुपये लिए गए। इसके बाद अप्रैल में जाब अप्रूवल के नाम पर 50-50 हजार रुपये और मांगे गए। विश्वास में आकर दोनों युवकों ने रकम एनईएफटी और पेटीएम के माध्यम से बताए गए बैंक खाते में भेज दी।