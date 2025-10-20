नौकरी का झांसा देकर युवक से 1.10 लाख रुपये की ठगी, ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज
एक युवक को नौकरी का लालच देकर 1.10 लाख रुपये की ठगी की गई। ऑनलाइन नौकरी पोर्टल पर प्रोफाइल बनाने के बाद उसे एक फर्जी कंपनी से कॉल आया। रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी के नाम पर पैसे जमा करवाए गए। बाद में पता चला कि यह एक धोखा था। युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस युवाओं को ऑनलाइन नौकरी खोजते समय सावधानी बरतने की सलाह दे रही है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। इंटरनेट मीडिया पर नौकरी का झांसा देकर दो महिलाओं ने ज्वालापुर निवाासी एक युवक से 1.10 लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने कोर्ट की मदद से दोनों महिलाओं के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, ज्वालापुर के न्यू सुभाषनगर निवासी होमेश मिश्रा ने बताया कि दिसंबर 2024 में फेसबुक पर कैनेडियन एजुकेशन कंसलटेंट नाम से एक विज्ञापन देखा, जिसमें चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-35 बी का पता दर्ज था। विज्ञापन में यूरोप के माल्टा देश में फोर्ट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नामक कंपनी में नौकरी दिलाने की बात कही गई थी।
उन्होंने जब विज्ञापन में दिए नंबर पर संपर्क किया तो फोन पर खुद को कंपनी की डायरेक्टर बताने वाली महिला किरण और उसकी सहयोगी प्रियंका ने बात की। जनवरी 2025 में दोनों महिलाएं खुद हरिद्वार पहुंचीं और उससे तथा उसके एक मित्र मधुकर सिंह से मुलाकात की। उन्होंने सुपरवाइजर और स्टोर कीपर के पद पर नियुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया।
रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर दोनों से पांच-पांच हजार रुपये लिए गए। इसके बाद अप्रैल में जाब अप्रूवल के नाम पर 50-50 हजार रुपये और मांगे गए। विश्वास में आकर दोनों युवकों ने रकम एनईएफटी और पेटीएम के माध्यम से बताए गए बैंक खाते में भेज दी।
कुछ दिन बाद उन्हें ईमेल के जरिए जाब कन्फर्मेशन और एम्प्लॉयमेंट लेटर भेजे गए, लेकिन जब विदेश जाने की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया तो दोनों महिलाएं टालमटोल करने लगीं। बाद में उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया।
पीड़ित ने बताया कि जांच करने पर पता चला कि दोनों ने यूनिकान एजुकेशन कंसलटेंट और यूनाइटेड एजुकेशन कंसलटेंट नाम से अन्य फर्जी एजेंसियां भी चलाई हुई हैं। ज्वालापुर कोतवाली ज्वालापुर प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि अदालत के आदेश पर दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
