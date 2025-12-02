IIT रुड़की में कैंपस प्लेसमेंट के पहले दिन मिले 8 अंतरराष्ट्रीय ऑफर, घरेलू कंपनियों ने 428 स्टूडेंट्स को दिया मौका
आईआईटी रुड़की में कैंपस प्लेसमेंट के पहले दिन छात्रों को 8 अंतरराष्ट्रीय और 428 घरेलू ऑफर मिले हैं। संस्थान के अनुसार, अब तक रिकॉर्ड किए गए ऑफर्स की संख्या पिछले साल की तुलना में बढ़ी है।
ये कंपनियां पहुंचीं
सोमवार को आइआइटी रुड़की में कैंपस प्लेसमेंट की शुरुआत हुई। कैंपस प्लेसमेंट को लेकर छात्र-छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। छात्र प्लेसमेंट में प्रतिभाग के लिए आने वाली कंपनियों के सामने अपना कौशल, नवाचार और काबिलियत दिखाने के लिए तैयार नजर आए। पहले दिन आइआइटी परिसर में अमेजन, अमेरिकन एक्सप्रेस, अरकाना, बजाज आटो, बीईएल, बीपीसीएल, सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स, डीई शा, डाटाब्रिक्स, इटरनल (जौमेटो), फ्लिपकार्ट, गूगल, हार्नेस, एचपीसीएल, मास्टरकार्ड, मीशो, माइक्रोसाफ्ट, एनके सिक्योरिटीज रिसर्च, ओरेकल, एसएलबी इंजीनियरिंग एंड साफ्टवेयर, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स आदि कंपनियां पहुंची। कैंपस प्लेसमेंट के पहले दिन आठ छात्रों को अंतरराष्ट्रीय आफर मिले हैं।
जबकि घरेलू आफर्स प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 428 रही। संस्थान में 15 दिसंबर तक कैंपस प्लेसमेंट जारी रहेगा। आइआइटी रुड़की के मीडिया सेल के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, सेमीकंडक्टर टेक्नोलाजी, सस्टेनेबिलिटी और कोर इंजीनियरिंग डोमेन पर खास जोर देने के साथ ही संस्थान बदलते औद्योगिक परिदृश्य के साथ संरेखित कर रहा है, जिससे कि छात्रों को बेहतर आफर्स मिल सकें।
