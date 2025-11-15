रूड़की में आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, विश्वभर के वैज्ञानिक होंगे शामिल

संवाद सहयोगी जागरण,रुड़की। सीएसआईआर–सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की आगामी 20 से 22 नवंबर को “वन हेल्थ, वन वर्ल्ड (ओएचओडब्ल्यू 2025) अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी करेगा, जिसमें विश्वभर के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और नीति–निर्माता जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन पर विचार साझा करेंगे। इस महत्त्वपूर्ण आयोजन की अध्यक्षता सीएसआईआर–सीबीआरआई में निदेशक प्रो. आर. प्रदीप कुमार और टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रो. वातरु ताकेउची करेगें।



सीएसआईआर–सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) रुड़की, टोक्यो विश्वविद्यालय जापान के सहयोग से 20 से 22 नवंबर 2025 तक ओएचओडब्ल्यू–2025 (वन हेल्थ, वन वर्ल्ड) अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। यह वैश्विक स्तर का सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, सतत अवसंरचना और सामुदायिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित होगा। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रो. किमीरो मेगुरो मुख्य अतिथि होंगे, जो ‘जापान में आदर्श आपदा प्रबंधन उपायों’ पर विशेष व्याख्यान देंगे। वहीं एनडीएमए के सदस्य डॉ. कृष्ण एस वत्स बतौर विशिष्ट अतिथि “पोस्ट–डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट और भारत की आपदा तैयारी” पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

तीन दिवसीय सम्मेलन में 70 से अधिक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों सहित 350 से अधिक प्रतिभागियों के जुटने की उम्मीद है। जापान, ताइवान, पुर्तगाल, थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार, न्यूज़ीलैंड सहित कई देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे। सम्मेलन में चार समानांतर तकनीकी सत्रों में 201 शोध–पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। सम्मेलन से पूर्व बहु–आपदा और महामारी तैयारी पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला, तथा छात्रों के लिए शेक–टेबल परीक्षण और ब्रिज लोड टेस्टिंग जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। साथ ही अत्याधुनिक तकनीकों और सामग्री प्रदर्शन के साथ एक बड़ा वैज्ञानिक प्रदर्शनी क्षेत्र भी स्थापित किया जाएगा।