रुड़की में सालभर से तैयार हो रही थी अवैध कॉलोनी, प्राधिकरण ने चलाया बुलडोजर

जागरण संवाददाता, रुड़की। शहर के समीप दो जगहों पर अवैध रुप से विकसित की जा रही कालोनियों के निर्माण को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कराया। पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान हड़कंप की स्थिति रही।

शहर और आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर बिना अनुमति के अवैध कालाेनियों विकसित की जा रही है। प्राधिकरण की टीम को जब भी शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाती है। शनिवार को भी प्राधिकारण की टीम को सूचना मिली थी कि रुड़की के से सटे खंजरपुर में अवैध कालोनी काटी जा रही है। यह कालोनी करीब एक साल से विकसित की जा रही है। जिस पर दो मकानों का भी निर्माण हो चुका है।