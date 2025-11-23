रुड़की में सालभर से तैयार हो रही थी अवैध कॉलोनी, प्राधिकरण ने चलाया बुलडोजर
शहर के पास दो स्थानों पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के निर्माण को हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान इलाके में अफरा-तफरी और हड़कंप की स्थिति रही।
जागरण संवाददाता, रुड़की। शहर के समीप दो जगहों पर अवैध रुप से विकसित की जा रही कालोनियों के निर्माण को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कराया। पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान हड़कंप की स्थिति रही।
शहर और आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर बिना अनुमति के अवैध कालाेनियों विकसित की जा रही है। प्राधिकरण की टीम को जब भी शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाती है। शनिवार को भी प्राधिकारण की टीम को सूचना मिली थी कि रुड़की के से सटे खंजरपुर में अवैध कालोनी काटी जा रही है। यह कालोनी करीब एक साल से विकसित की जा रही है। जिस पर दो मकानों का भी निर्माण हो चुका है।
टीम ने मौके पर की पड़ताल
इस शिकायत पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। जांच में मामला सही पाये जाने पर टीम ने अवैध कॉलोनी को जेसीबी से ध्वस्त कराया। इसके अलावा टीम ने कृषि भूमि पर तैयार की जा रही रामधाम कॉलोनी में अवैध निर्माण पाया। टीम ने जेसीबी से कॉलोनी सड़कें और सीमेंट के विद्युत पोल ध्वस्त कराये। इसके अलावा शेरपुर में भी अवैध रुप से विकसित की जा रही कालोनी की सडक को ध्वस्त कराया।
