जागरण संवाददाता, हरिद्वार। इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के एसपी सीपी नौटियाल और उनके चालक विनोद नेगी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और चालक ने उन पर गोली चला दी।

गोली लगने से सीपी नौटियाल घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद उन्हें हरिद्वार के बंगाली अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार दिया। उनकी स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर बताई गई है।

हालांकि, बेहतर उपचार और विस्तृत चिकित्सकीय जांच के लिए उन्हें एम्स रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल विवाद के कारणों और गोली चलाने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।