रुड़की में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की क्योंकि वह उसके प्रेम संबंधों में बाधा बन रही थी। पति का किसी और महिला के साथ प्रेम संबंध था जिसका पत्नी ने विरोध किया था। मारपीट में घायल पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, रुड़की। एक युवक ने प्रेमिका के चक्कर में पत्नी की पिटाई कर दी। पत्नी प्रेम संबंधों में बाधक बन रही थी। पिटाई में घायल हुई महिला ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। पति अभी घर से फरार है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिविललाइंस कोतवाली क्षेत्र निवासी नगला इमरती गांव निवासी एक युवक की शादी करीब आठ साल पहले एक युवती से हुई थी। इनके दो बच्चे है। कुछ समय पहले युवक की एक युवती से दोस्ती हो गई। दोनों फोन पर बात करने लगे। जिसके चलते इनके बीच प्रेम हो गया।

इसके चलते ही दोनों फोन पर लंबी लंबी बाते करने लगे। यहीं नहीं दोनों एक साथ घूमने के लिए बाहर जाने लगे। इसी बीच किसी ने इसकी जानकारी युवक के पति को दे दी। पति के प्रेम संबंधों की भनक लगने पर महिला दंग रह गई। महिला ने अपने पति के प्रेम संबंधों का विरोध करते हुए युवती के घर जाने की बात कही। जिस पर पति बिफर गया।