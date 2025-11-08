निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर काटा हंगामा
हरिद्वार के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। लक्सर की रहने वाली 22 वर्षीय आरती को प्रसव पीड़ा के चलते पहले सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहाँ डिलीवरी के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। नया हरिद्वार कॉलोनी के निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत होने पर स्वजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन धरने पर बैठ गए।
लक्सर के गांव भोगपुर की रहने वाली 22 वर्षीय आरती पत्नी अंकित को प्रसव पीड़ा होने के चलते शुक्रवार को राजकीय महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। देर रात चिकित्सकों ने गर्भवती को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद महिला को नए हरिद्वार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत खराब होने के कारण उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था। अस्पताल प्रबंधन ने तड़क में महिला की मौत होने की जानकारी स्वजनों को दी तो वह हैरान रह गए। अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप जड़ते हुए स्वजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने काफी समझा बुझाकर महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
