निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर काटा हंगामा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। नया हरिद्वार कॉलोनी के निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत होने पर स्वजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन धरने पर बैठ गए।

लक्सर के गांव भोगपुर की रहने वाली 22 वर्षीय आरती पत्नी अंकित को प्रसव पीड़ा होने के चलते शुक्रवार को राजकीय महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। देर रात चिकित्सकों ने गर्भवती को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद महिला को नए हरिद्वार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।