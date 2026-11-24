जागरण संवाददाता, हरिद्वार। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व की ड्यूटी में तैनात यातायात पुलिस के उपनिरीक्षक के साथ एक महिला यात्री ने मारपीट कर दी। आरोप है कि महिला ने खुद को मेजर बताया और नो एंट्री में जाने का प्रयास किया, रोकने पर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर दी गई।

पुलिस ने महिला और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर यातायात उपनिरीक्षक नवनीत त्यागी बैरागी कैंप क्षेत्र में तैनात थे। हरियाणा नंबर की कार में सवार एक महिला ने बेरीकेडिंग हटाने को कहा।