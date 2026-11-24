जागरण संवाददाता, हरिद्वार। काशी की तर्ज पर धर्मनगरी हरिद्वार में भी देव दीपावली का उल्लास गंगा के घाटों पर दिखाई देने लगा है। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को मनाई जाने वाली देव दीपावली से एक दिन पहले सोमवार शाम को ही हरकी पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।

गंगा के प्रति आस्था और दीपदान की परंपरा से जुड़े श्रद्धालुओं ने घाटों पर दीप प्रज्ज्वलित कर मां गंगा की आराधना की। गंगा सभा की ओर से हरकी पैड़ी, मालवीय द्वीप, सुभाष घाट पर 21 हजार से अधिक दीये प्रज्वलित किए गए। दीपों की रोशनी से जगमगाते घाटों पर भक्ति और उत्सव का अनूठा संगम नजर आया। मंगलवार को पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ देव दीपावली के अवसर पर गंगा तट पर दीपदान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।

पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की शाम देवता स्वर्ग से उतरकर गंगा तट पर दीपावली मनाते हैं। इसी मान्यता के चलते देव दीपावली पर गंगा के घाटों को दीपों से सजाने और दीपदान करने की परंपरा है। हरिद्वार में हरकी पैड़ी इस आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां दीप प्रज्ज्वलित कर श्रद्धालु अपने पूर्वजों के निमित्त दीपदान भी करते हैं।

लेजर शो और हरित आतिशबाजी भी आकर्षण का केंद्र रही सोमवार शाम को हरकी पैड़ी पर परिवारों के साथ पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा किनारे दीप जलाए। देखते ही देखते घाटों पर दीपों की कतारें नजर आने लगीं। गंगा सभा की ओर से हरकी पैड़ी पर विशेष गंगा आरती के साथ लेजर शो और हरित आतिशबाजी भी आकर्षण का केंद्र रही।