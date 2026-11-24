जागरण संवाददाता, हरिद्वार। कार्तिक पूर्णिमा स्नान और देव दीपावली के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हरकी पैड़ी सहित गंगा के विभिन्न घाटों पर पुण्य की डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है।

हरकी पैड़ी पर हर-हर गंगे के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। इसके अलावा नारायणी शिला सहित गंगा घाटों पर श्रद्धालु अपने पितृ के निमित तर्पण और पूजन भी कर रहे हैं।