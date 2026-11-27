हरकी पैड़ी पर तीर्थ पुरोहितों पर हमला, पीटा और गला काटने की धमकी... नकदी-सोने की चेन भी छीनी
हरिद्वार के हरकी पैड़ी क्षेत्र में तीर्थ पुरोहितों से मारपीट का मामला सामने आया है। कर्मकांड के दौरान कुछ लोगों ने पुरोहितों को पीटा, गला काटने की धमकी दी और नकदी-सोने की चेन भी छीन ली।
HighLights
हरकी पैड़ी के बड़ा बाजार में तीर्थ पुरोहित से मारपीट
कर्मकांड के दौरान हमलावरों ने दी गला काटने की धमकी
नकदी, सोने की चेन गायब; पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। हरकी पैड़ी क्षेत्र के बड़ा बाजार में तीर्थ पुरोहितों से जुडा एक और विवाद सामने आया है। आरोप है कि जजमानों के कर्मकांड के दौरान गद्दी पर पहुंचकर तीर्थ पुरोहितों से मारपीट की और गला काटने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, बड़ा बाजार स्थित शिवदयाल जी की हवेली निवासी प्रकाश चंद रुवाली ने शिकायत में बताया कि 31 अक्तूबर को वह कन्हैया लाल की गद्दी पर जजमानों के कर्मकांड करा रहे थे। इसी दौरान सुधीर अपने साथी ऋषभ, सोनू, व्यास हिमांशु गुप्ता और अन्य लोगों के साथ वहां पहुंच गया।
लात-घूंसों से हमला
आरोप है कि सभी ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर लात-घूंसों से हमला कर दिया। आरोपितों ने अपने साथ आए नाई से उनका गला काटने के लिए भी कहा। शोर सुनकर पहुंचे नितिन सोती, ललित भट्ट और केशव दत्त ने किसी तरह उन्हें आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया।
आरोप है कि जान से मारने की धमकी दी गई और इस दौरान उनकी नकदी और सोने की चेन भी गायब हो गई। आरोप ये भी है कि पुलिस चौकी जाने के दौरान सुधीर और हिमांशु गुप्ता समेत 15 से 20 लोगों ने उन्हें घेर लिया और दोबारा मारपीट की। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
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