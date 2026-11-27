जागरण संवाददाता, हरिद्वार। हरकी पैड़ी क्षेत्र के बड़ा बाजार में तीर्थ पुरोहितों से जुडा एक और विवाद सामने आया है। आरोप है कि जजमानों के कर्मकांड के दौरान गद्दी पर पहुंचकर तीर्थ पुरोहितों से मारपीट की और गला काटने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, बड़ा बाजार स्थित शिवदयाल जी की हवेली निवासी प्रकाश चंद रुवाली ने शिकायत में बताया कि 31 अक्तूबर को वह कन्हैया लाल की गद्दी पर जजमानों के कर्मकांड करा रहे थे। इसी दौरान सुधीर अपने साथी ऋषभ, सोनू, व्यास हिमांशु गुप्ता और अन्य लोगों के साथ वहां पहुंच गया।

लात-घूंसों से हमला आरोप है कि सभी ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर लात-घूंसों से हमला कर दिया। आरोपितों ने अपने साथ आए नाई से उनका गला काटने के लिए भी कहा। शोर सुनकर पहुंचे नितिन सोती, ललित भट्ट और केशव दत्त ने किसी तरह उन्हें आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया।