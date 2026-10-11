हरिद्वार में पिता के निधन पर बेटे ने किया नेत्रदान, दुख के समय में भी पेश की मानवता की मिसाल

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। पिता के निधन के दुख में भी शिवालिकनगर निवासी कारोबारी विकास गर्ग ने मानवता का धर्म निभाया। पिता का नेत्रदान कराकर उन्होंने दो नेत्रहीनों की जिंदगी में रोशनी भरने की राह प्रशस्त की। वी-मार्क इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गर्ग के पिता वेद प्रकाश गर्ग का रविवार को निधन हो गया था।

इस शोक के बीच भी मानवता और परोपकार को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने पिता का नेत्रदान कराने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र और दधीचि देहदान समिति के संरक्षक संजीव गुप्ता से संपर्क किया। संजीव गुप्ता ने समिति के अध्यक्ष सुभाष चांदना को सूचना दी।