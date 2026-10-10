हरिद्वार में 10 हजार की रिश्वत लेते महिला एएसआई सोनिया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। जिले में 10 हजार की रिश्वत लेते हुए एक महिला एएसआई को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि मारपीट के मामले में समझौता कराने के नाम पर यह रिश्वत ली जा रही थी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक देहरादून विजिलेंस की एक टीम ने छापा मारकर रानीपुर कोतवाली में तैनात अपर उपनिरीक्षक सोनिया को गिरफ्तार कर लिया है। अब विजिलेंस टीम द्वारा आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

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