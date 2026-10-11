हरिद्वार में धामी मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को, गैरसैंण में विधानसभा सत्र के आयोजन पर लगेगी मुहर

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार में सीसीआर भवन के सभागार में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सुबह 11.30 बजे से होने वाली इस बैठक में आगामी कुंभ मेला, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए जा सकते हैं।

इसके साथ ही विधानसभा के आगामी सत्र के आयोजन को लेकर भी मुहर लग सकती है। यह सत्र गैरसैंण में 21 से 24 अक्टूबर तक हो सकता है। चंपावत के बाद अब हरिद्वार में मंत्रिमंडल की बैठक की पहल को शासन के विकेंद्रीकरण और प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।