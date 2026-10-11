उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, देहरादून समेत कई स्थानों पर छाए घने बादल

ऑनलाइन डेस्क, उत्तराखंड। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। देहरादून समेत कई स्थानों में घने बादल छाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है।