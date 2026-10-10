उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज: पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी, मैदानों में खिली धूप

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क होने के साथ चटख धूप खिल रही है, जिससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडरा रहे हैं और कहीं-कहीं हल्की बौछारें भी पड़ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है।