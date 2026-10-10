उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में नौ अक्टूबर को हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। प्राकृतिक आपदा के कारण जन-धन, पशुधन, आवास और अन्य परिसंपत्तियों को भी क्षति होने की सूचना मिली है।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस सम्बंध में विभागीय सचिव को पत्र लिखकर प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सर्वेक्षण कराने और पीड़ितों को नियमानुसार मुआवजा एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तत्काल स्थलीय सर्वेक्षण कराया जाएगा कैबिनेट मंत्री कौशिक ने सचिव, आपदा एवं पुनर्वास विभाग को निर्देशित किया है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में संबंधित विभागीय अधिकारियों के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति का तत्काल स्थलीय सर्वेक्षण कराया जाए।

मंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रभावित किसानों और अन्य पात्र व्यक्तियों को शासन के प्रचलित नियमों एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुमन्य मुआवजा तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए।