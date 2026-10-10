राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का विरोध, देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ फूंका पुतला

जागरण संवाददाता, देहरादून। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बयानबाजी के विरोध में शनिवार को हाथीबड़कला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना से जुड़े मुद्दों पर गैर-जिम्मेदाराना रुख अपनाने का आरोप लगाया।



गणेश जोशी ने कहा कि भारत में शासन संविधान व निर्धारित नियमों के तहत चलता है। स्पेक्ट्रम आवंटन जैसे संवेदनशील मामलों में निर्णय पारदर्शी प्रक्रिया, राष्ट्रीय हित और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि ऐसे विषयों पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव उचित नहीं है। मंत्री ने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर पार्टी के नेता स्टारलिंक को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार की नीतियों पर अलग-अलग आरोप लगाए जा रहे हैं।