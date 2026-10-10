सीजेपी प्रदर्शन: देहरादून से दिल्ली जाने वाले लोग परेशान, काठगोदाम से कोई ट्रेन कैंसिल नहीं

जागरण संवाददाता, देहरादून। दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी ) और कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए आज यानि शनिवार सुबह पांच बजे देहरादून से दिल्ली जाने वाली ट्रेन जन शताब्दी के संचालन पर रोक लगाई गई। जिस कारण देहरादून से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।

काठगोदाम से दिल्ली के लिए कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की गई है। सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक की ट्रेन को संचालन में थोड़ी सी देरी हुई, वो भी रेलवे ने नियंत्रित कर दिया है। - सफ़दर हुसैन, जनसंपर्क अधिकारी, इज्जतनगर मंडल