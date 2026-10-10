सीजेपी प्रदर्शन: दिल्ली-NCR में जाम से वाहनों की लंबी कतारें, हजारों लोग फंसे; इन रास्तों पर जाने से बचें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। CJP Protest Delhi News: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर आज शनिवार (10 अक्टूबर) को बड़े प्रोटेस्ट का एलान किया हुआ है। जिसके के लिए दिल्ली पुलिस पहले से ही तैयार है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है।

दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में जगह-जगह पर नाकाबंदी कर रखी और सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिस वजह से दिल्ली-एनसीआर में प्रमुख हाईवे व मार्गों पर भीषण जाम लग गया है। जाम लगने से हजारों लोग फंस गए हैं। हालांकि, रोजाना के मुकाबले आज दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर कम लोग ही दिख रहे हैं। आइए बताते हैं कि किन-किन मार्गों पर जाम की स्थिति बनी हुई है?

फोटो क्रेडिट - संजय गुलाटी, जागरण रजोकरी बॉर्डर से सरहौल बॉर्डर तक भीषण जाम लग गया है। यहां पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। यूपी गेट पर दिल्ली पुलिस द्वारा वाहनों की जांच की जा रही है। इस वजह से एनएच-9 की सर्विस रोड पर जाम लग गया है। दिल्ली पुलिस ने बदरपुर फ्लाईओवर को बंद किया है। वाहन नीचे से गुजरे रहे हैं। हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। फ्लावर वाले रास्ते पर टायर बस्टर लगाए गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कनॉट प्लेस जाने वाला रास्ता बंद किया गया है, जिस वजह से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली में सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे स्थित रजोकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच की जा रही है। पुलिस वाहनों के परमिट के साथ उनमें सवार यात्रियों के पहचान पत्र (आईडी) भी चेक कर रही है। यात्रियों से पूछताछ कर यह जानकारी ली जा रही है कि वे कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं।