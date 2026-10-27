हरिद्वार तक पहुंचा स्मार्ट मीटर का झटका: नया मीटर लगते ही दोगुना आया बिजली बिल, उपभोक्ताओं के उड़े होश

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। साहब पहले से घर में ना तो एक पंखा बढ़ा हैं और ना ही बल्ब। पहले की भांति ही बिजली का उपभोग हैं लेकिन बिजली का बिल बढ़कर दोगुना हो गया है। इससे अच्छा तो पहले वाला ही मीटर अच्छा था। इसलिए पुराना मीटर ही लगा दो। आजकल ऊर्जा निगम के दफ्तरों में लोग कुछ इसी तरह की अर्जी लेकर जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर पर ज्यादा रीडिंग देने का आरोप लगा रहे हैं।

रुड़की मंडल में करीब दो साल से स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। निगम की ओर से पहले तो सख्ती के साथ मीटर लगाने का काम शुरू किया गया था लेकिन लोगों के विरोध के चलते स्मार्ट मीटर लगाने की रफ्तार धीमी है।

ऐसे में जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लग गए हैं अब वह अधिक बिजली बिल आने का रोना रो रहे हैं। उनका कहना है कि पहले की तुलना में बिजली का बिल दोगुना बढ़ गया है जबकि उपकरण ज्यों के त्यो हैं।

केस नंबर एक: रुड़की के आकाशदीप कालोनी निवासी विपेन्द्र त्यागी ने बताया कि उनके यहां पर मई माह में स्मार्ट मीटर लगा था। मई माह में उनके यहां पर बिजली की खपत 400 यूनिट के आसपास थी, इसके बाद जून में खपत बढ़कर 762 यूनिट हो गई जबकि वहीं उपकरण हैं एक भी बिजली का उपकरण अधिक नहीं है। उन्होंने स्मार्ट मीटर को हटाने की अर्जी निगम को दी है।

केस नंबर दो: सिविल लाइन निवासी अजय शर्मा ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उनके बिजली का बिल दोगुना हो गया है। पहले एक माह का बिल दो हजार के आसपास रहता था अब यह बढ़कर 45 सौ रुपये पर पहुंच गया है।

केस नंबर तीन: बंदा रोड निवासी इस्माइल ने बताया कि पहले उनका बिजली का बिल 500 यूनिट के आसपास रहता था, अब उनका बिजली का बिल 1000 यूनिट तक पहुंच जा रहा है। कई बार निगम के अधिकारियों से बिल ठीक करने की गुहार लगाई गई लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है।