    हरिद्वार के स्‍कूल में टीचर की शर्मनाक हरकत, सात साल की बच्‍ची से की छेड़छाड़

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 02:43 PM (IST)

    हरिद्वार के एक स्कूल में शिक्षक द्वारा सात साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्कूल प्रशासन ने भी जांच शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश है।

    स्कूल में पढ़ने आई सात साल की छात्रा के साथ शिक्षक ने की छेड़छाड़। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, मंगलौर (रुड़की)। मंगलौर क्षेत्र के एक निजी स्कूल में पढ़ने आई सात साल की छात्रा के साथ शिक्षक ने छेड़छाड़ कर दी। पीड़ित के साथ अमानवीय कृत्य किया। पुलिस ने आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है।

    मंगलौर कोतवाली की कस्बा लंढोरा पुलिस चौकी अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी सात वर्षीय पुत्री गांव के एक निजी स्कूल में पढ़ने जाती है। स्कूल के मास्टर इसरान बच्चों को अंग्रेजी पढाता है। पिछले कई दिनों से मास्टर इसरान उसकी मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के अलावा उसके साथ अमानवीय हरकत भी कर रहा था।

    आरोपी मास्टर बच्ची को घटना के संबंध में घर बताने पर उसे और उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। मासूम बच्ची के द्वारा घटना के संबंध में बुधवार को अपने माता-पिता को बताया गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी मास्टर को गिरफ्तार करते हुए चालान कर दिया है।