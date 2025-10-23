जागरण संवाददाता, मंगलौर (रुड़की)। मंगलौर क्षेत्र के एक निजी स्कूल में पढ़ने आई सात साल की छात्रा के साथ शिक्षक ने छेड़छाड़ कर दी। पीड़ित के साथ अमानवीय कृत्य किया। पुलिस ने आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है।

मंगलौर कोतवाली की कस्बा लंढोरा पुलिस चौकी अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी सात वर्षीय पुत्री गांव के एक निजी स्कूल में पढ़ने जाती है। स्कूल के मास्टर इसरान बच्चों को अंग्रेजी पढाता है। पिछले कई दिनों से मास्टर इसरान उसकी मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के अलावा उसके साथ अमानवीय हरकत भी कर रहा था।