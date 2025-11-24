Haridwar News: पुलिस ने घर-घर दस्तक देकर किया किरायेदारों का सत्यापन, 110 मकान मालिकों पर लगाया जुर्माना
हरिद्वार पुलिस ने किरायेदारों के सत्यापन के लिए एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें 110 मकान मालिकों पर जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने 25 संदिग्धों को गिरफ्तार कर उनका चालान भी किया। एसएसपी ने जनता से किरायेदारों का सत्यापन कराने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। पुलिस ने जिले भर में सत्यापन अभियान चलाते हुए घर-घर दस्तक दी। इस दौरान लापरवाह मकान मालिकों पर जुर्माना लगाया गया। शहर से देहात तक चले अभियान में 110 मकान मालिकों पर जुर्माने की कार्रवाई गई। जबकि 25 संदिग्धों को गिरफ्तार कर पुलिस एक्ट में चालान किया गया।
एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि साप्ताहिक अभियान के तहत रविवार प्रातः से ही पुलिस टीमों ने गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर सत्यापन अभियान चलाया। किरायेदारों और बाहरी व्यक्तियों का समय पर सत्यापन न करने वाले लापरवाह मकान मालिकों के चालान करते हुए जुर्माना वसूल किया गया।
इस दौरान पुलिस ने आमजन से यह अपील की है कि किरायेदारों, बाहरी श्रमिकों का सत्यापन अनावश्यक रूप से कराएं।
