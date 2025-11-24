Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haridwar News: पुलिस ने घर-घर दस्तक देकर किया किरायेदारों का सत्यापन, 110 मकान मालिकों पर लगाया जुर्माना

    By Mehtab Alam Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:30 AM (IST)

    हरिद्वार पुलिस ने किरायेदारों के सत्यापन के लिए एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें 110 मकान मालिकों पर जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने 25 संदिग्धों को गिरफ्तार कर उनका चालान भी किया। एसएसपी ने जनता से किरायेदारों का सत्यापन कराने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    किरायेदारों का सत्यापन करती पुलिस टीम

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। पुलिस ने जिले भर में सत्यापन अभियान चलाते हुए घर-घर दस्तक दी। इस दौरान लापरवाह मकान मालिकों पर जुर्माना लगाया गया। शहर से देहात तक चले अभियान में 110 मकान मालिकों पर जुर्माने की कार्रवाई गई। जबकि 25 संदिग्धों को गिरफ्तार कर पुलिस एक्ट में चालान किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि साप्ताहिक अभियान के तहत रविवार प्रातः से ही पुलिस टीमों ने गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर सत्यापन अभियान चलाया। किरायेदारों और बाहरी व्यक्तियों का समय पर सत्यापन न करने वाले लापरवाह मकान मालिकों के चालान करते हुए जुर्माना वसूल किया गया।

    इस दौरान पुलिस ने आमजन से यह अपील की है कि किरायेदारों, बाहरी श्रमिकों का सत्यापन अनावश्यक रूप से कराएं।