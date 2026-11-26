जागरण संवाददाता, हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने आधी रात जिले की पुलिस व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए 13 इंस्पेक्टर समेत 94 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदल डाले।

ज्वालापुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान सिंह को शहर कोतवाल, बहादराबाद कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह को ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी बनाया गया है। पुलिस लाइन से कैलाश भट्ट को कनखल, नंद किशोर भट्ट को रुड़की, राजेंद्र खोलिया को कलियर और विनोद गुसाईं को पथरी कोतवाली का प्रभारी बनाया गया है।

वहीं, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ पुलिस कार्यालय में तैनात मनोज मेनवाल को मंगलौर कोतवाली की कमान दी गई है। मंगलौर के प्रभारी निरीक्षक भगवान मेहर को श्यामपुर कोतवाल बनाया गया है। इंस्पेक्टरों के साथ ही उपनिरीक्षकों के स्तर पर भी बड़े बदलाव पुलिस लाइन से राकेश शाह को रानीपुर, अनिरुद्ध मैठाणी को सिडकुल, संजय मिश्रा को खानपुर, कुंदन राम आर्य को झबरेड़ा और प्रदीप रावत को बहादराबाद कोतवाली का प्रभारी बनाया गया है। इंस्पेक्टरों के साथ ही उपनिरीक्षकों के स्तर पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं।

झबरेड़ा के थानाध्यक्ष नरेंद्र सिंह को बुग्गावाला, बुग्गावाला के थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा को गंगनहर, झबरेड़ा से मनोज गैरौला को पथरी और सीआईयू रुड़की में तैनात रविंद्र कुमार को रुड़की एसओजी की जिम्मेदारी दी गई है। श्यामपुर के थानाध्यक्ष नितेश शर्मा को एसओजी प्रभारी हरिद्वार बनाया गया है।