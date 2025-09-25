Language
    Roorkee News: फेसबुक लाइव होकर गंगनहर में कूदा युवक, शव बरामद

    By Krishna kumar sharma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:33 PM (IST)

    मंगलौर में एक युवक ने फेसबुक लाइव करते हुए गंगनहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय युवक का रिश्तेदार उसे रोकने का प्रयास कर रहा था लेकिन विफल रहा। पुलिस ने युवक का शव बरामद कर लिया है। मृतक की पहचान सिद्धार्थ चौधरी के रूप में हुई है जो पश्चिमी बंगाल में नौकरी करता था और रुड़की में अपने रिश्तेदार के घर आया था।

    पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयाेगी जागरण, मंगलौर। एक युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर गंगनहर में छलांग लगा दी। जिस समय यह घटना हुई। उस समय उसका रिश्तेदार उसे रोकने का प्रयास कर रहा था। सुबह युवक का शव गंगनहर से बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है।

    पुलिस के मुताबिक सिदार्थ चौधरी (22) निवासी महलकी थाना जानसट, उप्र पश्चिमी बंगाल में प्राइवेट नौकरी करता था। वह 22 सितंबर को रुड़की के चावमंडी स्थित अपने रिश्तेदार के यहां पर आया था। सिदार्थ चौधरी का मुजफ्फरनगर, उप्र की कोर्ट में कोई मामला चल रहा है।

    बुधवार की रात करीब एक बजे वह किसी बात पर नाराज होकर घर से पैदल ही निकल गया। जाते जाते वापस नहीं आने की बात कही। इसके बाद उसका रिश्तेदार सार्थक चौधरी उसकी तलाश करने लगे। रात को करीब साढे बारह बजे सिदार्थ चौधरी उन्हें आसफनगर झाल पर दिखाई दिया।

    सार्थक चौधरी और उसके रिश्तेदार राहुल श्रीवास्तव ने उसे समझज्ञने का प्रयास किया। पुलिस ने बताया कि इसी दौरान सिदार्थ ने मोबाइल निकाला। वह फेसबुक लाइव आया और गंगनहर में कूद गया। उसे गंगनहर में कूदते देख सार्थक चौधरी और उसका दोस्त राहुल दंग रह गये।

    शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर आये। पुलिस को भी सूचना दी गई। गुरुवार सुबह करीब नौ बजे सिदार्थ का शव मोहम्मदपुर झाल से बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है।

    प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि युवक ने फेसबुक लाइव आकर गंगनहर में छलांग लगाई थी। युवक का शव बरामद किया गया है।