Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड में किसानों के लिए खुशखबरी! इस तारीख से मटर, लहसुन और आलू के हाइब्रिड बीज बंटेंगे

    By anuj kataria Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:12 PM (IST)

    उद्यान विभाग रुड़की ब्लॉक के किसानों को 10 अक्टूबर को मटर आलू और लहसुन के उच्च गुणवत्ता वाले बीज वितरित करेगा जो बाजार से आधी कीमत पर मिलेंगे। इस योजना से किसानों को कम लागत में उन्नत बीज मिलेंगे जिससे सब्जी उत्पादन बढ़ने से उनकी आय में वृद्धि होगी। वर्तमान में पालक मेथी सरसों और चौलाई के बीज उपलब्ध हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    10 अक्टूबर से मटर,लहसून, आलू के बीज हाईब्रिड बीज का होगा वितरण।

    जागरण संवाददाता, रुड़की। उद्यान विभाग ने प्री-रबी फसल योजना के अंतर्गत रुड़की ब्लाक के किसानों को करीब 10 हेक्टेयर भूमि में मटर, आलू, लहसून के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का 10 अक्टूबर को वितरण किया जाएगा।

    जो बाजार से आधी कीमत पर उपलब्ध होगें। उद्यान विभाग का कहना है कि इस योजना से किसानों को उन्नत बीज कम लागत में मिलेंगे और सब्जी उत्पादन बढ़ने से उनकी आय में सीधा इजाफा होगा।

    रुड़की ब्लाक स्थित उद्यान विभाग ने जिला योजना अंतर्गत सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना के तहत किसानों के लिए उच्च उत्पादकता वाले हाइब्रिड बीज बुवाई के लिए किसानों को वितरित किए जा रहे है। उद्यान विभाग के पर्यवेक्षक अनय सिंह ने बताया कि यह पहल किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन दिलाने की दिशा में की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीज वितरण उद्यान सचल दल केंद्र, रुड़की से किया जा रहा है। जिसमें फिलहाल पालक मेथी, सरसो, चौलाई के बीज उपलब्ध कराए जा रहे है। फिलहाल अभी तक 40 से ज्यादा किसान हाईब्रीड बीज की बुवाई कर चुके है।

    उन्होंने बताया कि ये बीज रोग प्रतिरोधी होने के साथ-साथ बाजार में अधिक मांग वाली किस्मों के हैं। बताया कि अभी तक काफी किसानों को बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कराई जा रही है। जो एक मीटर चौड़ी क्यारियां बनाकर गोबर की खाद और भुरभुरी मिट्टी से बनाई जा रही है।

    किसानों को बताया गया कि बुवाई के लिए बीजों को कतारों में बोकर हल्की मिट्टी से ढकें और सिंचाई के साथ-साथ नीम खली अथवा ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। पौध 25-30 दिन बाद रोपाई योग्य हो जाती है।

    -- -- -- -- -अनुज