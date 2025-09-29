उत्तराखंड में किसानों के लिए खुशखबरी! इस तारीख से मटर, लहसुन और आलू के हाइब्रिड बीज बंटेंगे

उद्यान विभाग रुड़की ब्लॉक के किसानों को 10 अक्टूबर को मटर आलू और लहसुन के उच्च गुणवत्ता वाले बीज वितरित करेगा जो बाजार से आधी कीमत पर मिलेंगे। इस योजना से किसानों को कम लागत में उन्नत बीज मिलेंगे जिससे सब्जी उत्पादन बढ़ने से उनकी आय में वृद्धि होगी। वर्तमान में पालक मेथी सरसों और चौलाई के बीज उपलब्ध हैं।

जागरण संवाददाता, रुड़की। उद्यान विभाग ने प्री-रबी फसल योजना के अंतर्गत रुड़की ब्लाक के किसानों को करीब 10 हेक्टेयर भूमि में मटर, आलू, लहसून के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का 10 अक्टूबर को वितरण किया जाएगा। जो बाजार से आधी कीमत पर उपलब्ध होगें। उद्यान विभाग का कहना है कि इस योजना से किसानों को उन्नत बीज कम लागत में मिलेंगे और सब्जी उत्पादन बढ़ने से उनकी आय में सीधा इजाफा होगा। रुड़की ब्लाक स्थित उद्यान विभाग ने जिला योजना अंतर्गत सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना के तहत किसानों के लिए उच्च उत्पादकता वाले हाइब्रिड बीज बुवाई के लिए किसानों को वितरित किए जा रहे है। उद्यान विभाग के पर्यवेक्षक अनय सिंह ने बताया कि यह पहल किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन दिलाने की दिशा में की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीज वितरण उद्यान सचल दल केंद्र, रुड़की से किया जा रहा है। जिसमें फिलहाल पालक मेथी, सरसो, चौलाई के बीज उपलब्ध कराए जा रहे है। फिलहाल अभी तक 40 से ज्यादा किसान हाईब्रीड बीज की बुवाई कर चुके है। उन्होंने बताया कि ये बीज रोग प्रतिरोधी होने के साथ-साथ बाजार में अधिक मांग वाली किस्मों के हैं। बताया कि अभी तक काफी किसानों को बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कराई जा रही है। जो एक मीटर चौड़ी क्यारियां बनाकर गोबर की खाद और भुरभुरी मिट्टी से बनाई जा रही है।