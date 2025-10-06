श्री गंगा सभा ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए 11 लाख रुपये, सीएम धामी ने आभार व्यक्त किया

श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्यम वशिष्ठ ने बताया कि संस्था समाज सेवा, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय है। जरूरतमंदों के सहयोग में भी श्री गंगा सभा आगे रही है। इस बार प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह से जूझा है।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। श्री गंगा सभा हरिद्वार के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में ग्यारह लाख रुपये की धनराशि भेंट की। यह राशि आपदा पीड़िता और जरूरतमंदों की सहायता के लिए दी गई।