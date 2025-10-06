श्री गंगा सभा ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए 11 लाख रुपये, सीएम धामी ने आभार व्यक्त किया
श्री गंगा सभा हरिद्वार के सदस्यों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 11 लाख रुपये का दान किया। यह राशि आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए दी गई है। संस्था के महामंत्री तन्यम वशिष्ठ ने बताया कि श्री गंगा सभा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में सक्रिय है और जरूरतमंदों की मदद करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहयोग के लिए सभा का आभार व्यक्त किया।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। श्री गंगा सभा हरिद्वार के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में ग्यारह लाख रुपये की धनराशि भेंट की। यह राशि आपदा पीड़िता और जरूरतमंदों की सहायता के लिए दी गई।
