उत्तराखंड में प्रदूषण फैलाने वालों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई, पांच गन्ना कोल्हू सील किए गए

हरिद्वार में प्लास्टिक और टायर जलाकर गन्ना कोल्हू चलाने पर संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पाँच कोल्हू सील किए गए और दो प्लॉटों पर कार्रवाई हुई। प्रदूषण की शिकायत के बाद तहसीलदार विकास अवस्थी के नेतृत्व में टीम ने यह कदम उठाया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुड़ के नमूने भी लिए। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। ईंधन के रूप में प्लास्टिक कचरा, रबड़ केे पुराने टायर आदि जलाकर रहे गन्ना कोल्हू पर संयुक्त टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। पांच गन्ना कोल्हू को सील कर दिया है। इसके अलावा दो प्लाट पर कार्रवाई की गई है। पांच गुड के सैंपल लिए गए हैं।

लंढौरा कस्बे एवं आसपास में दो दर्जन से अधिक गन्ना कोल्हू संचालित हो रहे हैं। यहां पर गन्ना कोल्हू संचालक बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण फैल रहा है।

इस मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष एवं सभासद प्रतिनिधि रब्बान ने भी डीएम एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी। जिस पर सोमवार को तहसीलदार विकास अवस्थी, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी राजेन्द्र सिंह कठैत, सहायक चीनी आयुक्त सुप्रिय मोहन, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेन्द्र कुमार पांडे आदि के नेतृत्व में प्रशासन की एक टीम मौके पर पहुंच गई।

टीम ने कस्बा लंढौरा में चार गन्ना कोल्हू को सील कर दिया। इसके अलावा एक कोल्हू को लिब्बरहेड़ी में सील किया गया है। वहीं दो प्लाट ऐसे मिले हैं जहां पर प्लास्टिक कचरा एवं रबड़ के टायर एवं कपड़े आदि रखे थे।