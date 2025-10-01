दशहरा पर आधी रात से शुरू होगा गंगा क्लोजर, 18 दिन के लिए सूने हो जाएंगे हरिद्वार के घाट

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ भारत भूषण ने बताया कि दशहरे की मध्यरात्रि यानी दो की मध्यरात्रि से वार्षिक नहर बंदी रहेगी। इस दौरान हरकी पैड़ी भागीरथी बिंदु से आने वाली गंगा की अविछिन्न धारा से गंगाजल उपलब्ध रहेगा। 19 अक्टूबर की रात 12 बजे गंगा क्लोजर समाप्त होगा। 20 अक्टूबर की सुबह श्रद्धालुओं को हरकी पैड़ी सहित अन्य भी घाटों पर पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। क्लोजर के दौरान गंगनहर से सिल्ट आदि की सफाई के अलावा मरम्मत आदि कार्य कराए जाएंगे।