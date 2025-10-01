दशहरा पर आधी रात से शुरू होगा गंगा क्लोजर, 18 दिन के लिए सूने हो जाएंगे हरिद्वार के घाट
हरिद्वार में दशहरा की मध्यरात्रि से गंगा नहर को 18 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग इस दौरान नहर की सफाई और मरम्मत का कार्य करेगा। छोटी दीपावली की मध्यरात्रि से नहर में फिर से पानी छोड़ा जाएगा। नहर बंदी के चलते गंगा घाटों पर जल की कमी रहेगी लेकिन 19 अक्टूबर की रात से श्रद्धालुओं को पर्याप्त जल मिलेगा।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। दशहरे (2 अक्टूबर) की मध्यरात्रि से गंगनहर अगले 18 दिन के लिए बंद की जाएगी। छोटी दीपावली की मध्यरात्रि से ही गंगनहर में पानी छोड़ा जाएगा। इस अवधि में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग गंगनहर से सिल्ट हटाने सहित साफ-सफाई, मरम्मत आदि कार्य कराएगा।
उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ भारत भूषण ने बताया कि इस संबंध में मुख्यालय से आदेश प्राप्त हो गए हैं।
उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ भारत भूषण ने बताया कि दशहरे की मध्यरात्रि यानी दो की मध्यरात्रि से वार्षिक नहर बंदी रहेगी। इस दौरान हरकी पैड़ी भागीरथी बिंदु से आने वाली गंगा की अविछिन्न धारा से गंगाजल उपलब्ध रहेगा। 19 अक्टूबर की रात 12 बजे गंगा क्लोजर समाप्त होगा। 20 अक्टूबर की सुबह श्रद्धालुओं को हरकी पैड़ी सहित अन्य भी घाटों पर पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। क्लोजर के दौरान गंगनहर से सिल्ट आदि की सफाई के अलावा मरम्मत आदि कार्य कराए जाएंगे।
