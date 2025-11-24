Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में 80% बेड स्थानीय मरीजों के लिए होंगे रिजर्व', स्वास्थ्य मंत्री बोले- 5 माह में होगा संचालन

    By Shailendra Prasad Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज अगले पांच महीनों में पूरी तरह संचालित हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी को छोड़कर 80% बेड स्थानीय मरीजों के लिए आरक्षित होंगे, जिससे हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों क  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज आगामी पांच महीनों में पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी को छोड़कर 80 प्रतिशत बेड हरिद्वार जनपद एवं आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय मरीजों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे, जिससे जिले को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कनखल में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में केवल दो दिन ओपीडी संचालित हो रही है, जिसे आगामी महीनों में नियमित कर दिया जाएगा। साथ ही सभी विभागों, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती और चिकित्सा इकाइयों के सुचारू संचालन हेतु तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

    क्या है सरकार का उद्देश्य?

    सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले, ताकि रोगियों को अनावश्यक रूप से उच्च संस्थानों में रेफर न करना पड़े। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से तीन प्रतिशत से अधिक मरीजों को रेफर किए जाने की स्थिति में संबंधित सीएमओ और एसीएमओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

    रेफर संस्कृति को रोकना और प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के पूर्ण संचालन से जिले के लाखों लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टर, आधुनिक उपकरण, अच्छे बेड क्षमता, रेडियोलॉजी सेवाएं और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकेंगी।

    इससे हरिद्वार, रुड़की, बहादराबाद, लक्सर, खानपुर, भगवानपुर एवं पड़ोसी जिलों के मरीजों को भी बड़ा फायदा होगा। इस मौके पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, संजय चतुर्वेदी, पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप गोयल, मुकेश कोहली, आशु चौधरी, संजय चौहान मौजूद रहे।