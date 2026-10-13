हरिद्वार में युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान, गृह कलेश बनी वजह

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। युवक ने ट्रेन से कटकर जान दी। पथरी क्षेत्र में एक्कड़ रेलवे स्टेशन की घटना। रेलवे स्टेशन पर एक युवक काफी देर से रेलवे ट्रैक के आसपास घूम रहा था। ट्रेन आने से तुरंत पहले वह ट्रैक पर जाकर लेट गया।