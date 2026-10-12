हरिद्वार में पत्नी ने की बेवफाई तो टावर पर चढ़ा पति, अंधेरा होते ही डरकर उतरा नीचे

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। प्रेमी संग फरार हुई पत्नी को ढूंढते हुए हरिद्वार पहुंचा बलिया उत्तर प्रदेश निवासी एक युवक शिवालिकनगर में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसकी मांग थी कि पुलिस उसे पत्नी से मिलवाए। मोबाइल पर बात कराने पर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में मौजूद पत्नी ने मिलने से इनकार कर दिया। काफी प्रयास के बाद भी वह नहीं उतरा। देर शाम अंधेरा होने पर डर के कारण आरोपित खुद नीचे उतर आया। सात घंटे तक हाइवाेल्टेज ड्रामा करने वाले आरोपित को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

पुलिस के मुताबिक, शिवालिकनगर में एक युवक सोमवार सुबह करीब 11 बजे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना पर रानीपुर कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक से बातचीत की। युवक ने अपना नाम विशाल राम निवासी ग्राम मिल्की, थाना बैरिया, जिला बलिया उत्तर प्रदेश बताया और कहा कि उसकी पत्नी को ढूंढकर लाया जाए। युवक ने बताया कि पत्नी कई दिन पहले प्रेमी के साथ चली गई है। वह गुजरात से पहले बढ़ौत, बागपत पहुंचा और फिर हरिद्वार आया है। कई दिन तलाश के बावजूद पत्नी नहीं मिल रही है।

युवक से पत्नी का मोबाइल नंबर लेकर पुलिस ने उसकी बात कराई। लेकिन पत्नी ने उससे मिलने और साथ रहने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने काफी समझाने का प्रयास किया। अग्निशमन टीम और एसडीआरएफ भी युवक को सुरक्षित उतारने की जद्दोजहद में जुटी रही, मगर वह नहीं माना। देर शाम अंधेरा होने पर आरोपित को डर सताने लगा, तब वह नीचे उतर आया।