हरिद्वार में प्रेमी के साथ गई पत्नी तो मोबाइल टावर पर चढ़ गया नाराज़ पति

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर में एक युवक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि युवक की पत्नी अपने प्रेमी के साथ चली गई है।

इससे नाराज टॉवर पर चढ़ गया। पुलिस से उसकी मांग है कि पत्नी को बुलाया जाए। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटी है।

कोतवाली प्रभारी मनोहर भंडारी ने बताया कि युवक से बातचीत कर सुरक्षित नीचे उतरने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उसके परिवार से भी संपर्क किया जा रहा है।

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