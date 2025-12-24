हरिद्वार में JCB की खोदाई से अंडरग्राउंड लाइन डैमेज, तेज आवाज के साथ लगी आग, करंट का झटका खाकर गिरा जेसीबी ड्राइवर

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। उत्तरी हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र के पुराना शंभू आश्रम स्थित जेएमडी विहार में नैनीताल बैंक वाली गली में जेसीबी से सीवर लाइन की खोदाई के दौरान भूमिगत लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी। तेज आवाज के साथ ही केबल ने आग पकड़ ली। जेसीबी में करंट उतरने से जेसीबी चालक को झटका लगा। जिससे वह गिरकर घायल हो गया। आनन फानन क्षेत्र की आपूर्ति बंद करायी गयी। खबर लिखे जाने तक क्षेत्र की आपूर्ति बहाल नहीं हो पायी है।

उत्तरी हरिद्वार के जेएमडी विहार में नैनीताल बैंक वाली गली में सीवर लाइन डाली जा रही है। इसके लिए जेसीबी से खोदायी की जा रही थी। तभी अचानक भूमिगत बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी। तेज आवाज के साथ केबल से धुंआ उठने लगा। जेसीबी में करंट उतरने से चालक को जोर का झटका लगा। वह नीचे पर गिर पड़ा। सिर में चोटें आयी हैं। यह माजरा देख आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए।

तत्काल इसकी जानकारी ऊर्जा निगम के एसडीओ कमल मोहन को दी। जिस पर क्षेत्र की आपूर्ति बंद करायी गयी। एसडीओ ने बताया कि जेसीबी से खोदाई के दौरान केबल क्षतिग्रस्त हुयी है। एहतियान क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति रोकी गयी है। मरम्मत कार्य जारी है। तत्पश्चात आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।



