    हरिद्वार में JCB की खोदाई से अंडरग्राउंड लाइन डैमेज, तेज आवाज के साथ लगी आग, करंट का झटका खाकर गिरा जेसीबी ड्राइवर

    By Manish Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:45 AM (IST)

    उत्तरी हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में जेसीबी से सीवर लाइन खोदाई के दौरान भूमिगत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और केबल में आग लग गई। जेसीबी चालक को क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। उत्तरी हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र के पुराना शंभू आश्रम स्थित जेएमडी विहार में नैनीताल बैंक वाली गली में जेसीबी से सीवर लाइन की खोदाई के दौरान भूमिगत लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी। तेज आवाज के साथ ही केबल ने आग पकड़ ली। जेसीबी में करंट उतरने से जेसीबी चालक को झटका लगा। जिससे वह गिरकर घायल हो गया। आनन फानन क्षेत्र की आपूर्ति बंद करायी गयी। खबर लिखे जाने तक क्षेत्र की आपूर्ति बहाल नहीं हो पायी है।

    उत्तरी हरिद्वार के जेएमडी विहार में नैनीताल बैंक वाली गली में सीवर लाइन डाली जा रही है। इसके लिए जेसीबी से खोदायी की जा रही थी। तभी अचानक भूमिगत बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी। तेज आवाज के साथ केबल से धुंआ उठने लगा। जेसीबी में करंट उतरने से चालक को जोर का झटका लगा। वह नीचे पर गिर पड़ा। सिर में चोटें आयी हैं। यह माजरा देख आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए।

    तत्काल इसकी जानकारी ऊर्जा निगम के एसडीओ कमल मोहन को दी। जिस पर क्षेत्र की आपूर्ति बंद करायी गयी। एसडीओ ने बताया कि जेसीबी से खोदाई के दौरान केबल क्षतिग्रस्त हुयी है। एहतियान क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति रोकी गयी है। मरम्मत कार्य जारी है। तत्पश्चात आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

    जमालपुर और आसपास क्षेत्रों में गायब रही बिजली

    तार बदले जाने के चलते जमालपुर कलां और आसपास कालोनियों की बिजली घंटों बंद रही। इससे लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ी। बाधित आपूर्ति का असर जलापूर्ति पर भी पड़ा। बिजली के अभाव में पानी की टंकी का मोटर नहीं चल पाने से बड़ी आबादी प्रभावित रही। दयाल एन्क्लेव समेत आसपास कालोनियों के लोगों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ी। बिजली गुल रहने से लघु और कुटीर उद्योगों में कामकाज ठप रहा। रात आठ बजे के बाद आपूर्ति बहाल होने पर लोगों ने राहत महसूस की।