फर्जी टीसी से ग्राम प्रधान बनीं हिमानी और पति पर मुकदमा, आरटीआई ने खोला राज

संवाद सूत्र जागरण, झबरेड़ा (हरिद्वार)। सुनहेटी आलापुर गांव की ग्राम प्रधान और उनके पति पर फर्जी स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) तैयार कर आशा कार्यकत्री और ग्राम प्रधान बनने में इस्तेमाल करने के आरोप में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है।

यह मुकदमा गांव के एक ग्रामीण ने दर्ज कराया है ग्रामीण ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना एकत्रित कर जानकारी जुटाई थी।

सुन्हेटी गांव निवासी सतीश कुमार ने इस मामले में न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी।

जिसमें शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने वर्ष 2008 में कक्षा आठ पास होने का फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कराया और उसका इस्तेमाल पहले आशा कार्यकर्ता के पद पर लाभ लेने तथा बाद में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए किया।

शिकायतकर्त्ता ने बताया कि ग्राम प्रधान हिमानी ने बहादराबाद ब्लॉक के सोहलपुर गांव स्थित एक स्कूल से वर्ष 2008 का आठवीं पास की टीसी पहले आंगनबाड़ी की कार्यकत्री बनने के लिए जमा कराई थी। इसके बाद उसने टीसी ग्राम प्रधान के चुनाव में इस्तेमाल की थी।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उसने जब जानकारी मांगी तो स्कूल प्रबंधन ने बताया कि उनके यहां से कोई टीसी जारी नहीं की गई है। शिकायतकर्त्ता ने प्रधान हिमानी और उसके पति पल्लू सिंह पर फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत की थी।