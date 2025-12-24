Language
    कोहरे की चादर ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी...7 ट्रेनें रद, एक से तीन घंटे लेट पहुंचीं कई ट्रेनें

    By Manish Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:03 AM (IST)

    उत्तराखंड के हरिद्वार में कोहरे के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कोहरे की वजह से सात ट्रेनें रद कर दी गईं, जबकि कई ट्रेनें एक से तीन घंटे की देरी ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण हरिद्वार। कोहरे के चलते ट्रेनों का शेड्यूल गड़बड़ा गया है। अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट और काठगोदाम-जम्मूतवी गरीब रथ रद रहीं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

    समूचा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। इसका असर ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा है। अमृतसर से पूर्णिया कोर्ट और पूर्णिया कोर्ट से अमृतसर जाने वाली एक्सप्रेस, काठगोदाम से जम्मूतवी जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस, देहरादून से वाराणसी और वाराणसी से देहरादून जाने वाली जनता एक्सप्रेस, टाटानगर से अमृतसर जाने वाली जलियांवाला एक्सप्रेस, अंबाला से बरौनी जाने वाली हरिहर एक्सप्रेस रद रहीं।

    लंबी दूरी की बाकी ट्रेनें भी एक से तीन घंटे लेट हुईं। इनके अलावा लखनऊ से चंडीगढ़ जाने वाली चंडीगढ़ सुपरफास्ट दो घंटे की देरी से, कोलकाता-जम्मूतवी सियालदह एक्सप्रेस एक घंटे, जम्मूतवी से कोलकाता जाने वाली सियालदह एक्सप्रेस दो घंटे और अमृतसर से देहरादून जाने वाली लाहौरी एक्सप्रेस दो घंटे लेट रही।

    इसके अलावा देहरादून से सूबेदारगंज जाने वाली लिंक एक्सप्रेस एक घंटे, दरभंगा से अमृतसर जाने वाली दरभंगा एक्सप्रेस दो घंटे, हावड़ा से अमृतसर जाने वाली पंजाब मेल तीन घंटे, अमृतसर से कानपुर सेंट्रल जाने वाली एक्सप्रेस तीन घंटे, देहरादून से गोरखपुर जाने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस एक घंटे ,धनबाद से फिरोजपुर जाने वाली गंगा सतलुज एक्सप्रेस दो घंटे की दूरी से लक्सर रेलवे स्टेशन पहुंची।