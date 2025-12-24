कोहरे की चादर ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी...7 ट्रेनें रद, एक से तीन घंटे लेट पहुंचीं कई ट्रेनें

संवाद सूत्र, जागरण हरिद्वार। कोहरे के चलते ट्रेनों का शेड्यूल गड़बड़ा गया है। अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट और काठगोदाम-जम्मूतवी गरीब रथ रद रहीं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। समूचा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। इसका असर ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा है। अमृतसर से पूर्णिया कोर्ट और पूर्णिया कोर्ट से अमृतसर जाने वाली एक्सप्रेस, काठगोदाम से जम्मूतवी जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस, देहरादून से वाराणसी और वाराणसी से देहरादून जाने वाली जनता एक्सप्रेस, टाटानगर से अमृतसर जाने वाली जलियांवाला एक्सप्रेस, अंबाला से बरौनी जाने वाली हरिहर एक्सप्रेस रद रहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें