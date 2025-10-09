60 साल के पिता ने नाबालिग बेटी से की दरिंदगी, प्रेमी ने भी दुष्कर्म के बाद दो बार कराया गर्भपात
हरिद्वार के कनखल में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। पीड़िता को गर्भपात की दवा खिलाने से उसकी हालत बिगड़ी, तब मामला सामने आया। जांच में पता चला कि उसके प्रेमी ने भी उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था और पहले भी दो बार गर्भपात कराया था। पुलिस ने आरोपी पिता और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां 60-वर्षीय एक व्यक्ति ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। घटना का पता तब चला, जब किशोरी को गर्भपात की दवा खिलाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। यही नहीं, ऊधम सिंह नगर निवासी प्रेमी ने भी किशोरी के साथ कई बार गलत काम किया। पुलिस ने आरोपित पिता और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश कर दोनों को जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के मुताबिक, एक महिला ने बुधवार को कनखल थाने पहुंचकर बताया कि उसकी 17-वर्षीय छोटी बहन को तबीयत बिगड़ने पर मंगलवार को अस्पताल ले जाया गया था, जहां डाक्टरों ने बताया कि किशोरी को गर्भपात की दवा खिलाई गई है। गंभीर हालत में उसे देहरादून रेफर करना पड़ा। वहां एक अस्पताल में भर्ती पीड़िता ने हालत में सुधार होने पर बताया कि पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और गर्भवती होने पर गर्भपात की दवा खिलाई।
किशोरी ने यह भी बताया कि तीसरी बार गर्भपात हुआ है। पहली व दूसरी बार वह प्रेमी प्रियांश निवासी संन्यासियों वाला, जसपुर, ऊधम सिंह नगर के दुष्कर्म करने से गर्भवती हुई, तब प्रेमी ने गर्भपात की दवाई खिलाई थी। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल आरोपित पिता व प्रेमी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और कार्यवाहक थाना प्रभारी नितिन चौहान के नेतृत्व में चंद घंटों के भीतर गुरुवार को दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया।
पिता ने प्रेम-प्रसंग का उठाया फायदा
एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि प्रियांश कई वर्ष से हरिद्वार में पीड़िता के पिता के साथ मजदूरी करता आ रहा है। वह उनके पड़ोस में ही रहता था। पिता को पीड़िता के प्रेम प्रसंग के बारे में मालूम था। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि पीड़िता के दो बार गर्भपात की जानकारी भी पिता को थी, लेकिन उसने प्रियांश को सजा दिलाने के बजाय हालात का फायदा उठाकर खुद बेटी के साथ घिनौना कार्य किया।
मामला रफा-दफा करने का प्रयास
मामला पुलिस तक पहुंचने पर परिवार में हड़कंप मच गया और पीड़िता की बड़ी बहन को समझा-बुझाकर कानूनी कार्रवाई से रोकने की जुगत लगाई जाने लगी। लेकिन, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी के गुनहगारों को पकड़ने में देर नहीं लगाई।
