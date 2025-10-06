Language
    यूपी के मुजफ्फरनगर से 35.31 ग्राम स्मैक लेकर आ रहा था उत्तराखंड, तस्कर धरा गया

    By Mehtab alam Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:31 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से स्मैक लेकर आ रहे एक नशा तस्कर को बहादराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से 35.31 ग्राम स्मैक और दो मोबाइल फोन बरामद हुए। आरोपी विजय कुमार पहले भी जेल जा चुका है और उसका साथी मुर्सलीन भी जेल में है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।

    स्मैक की खेप लेकर पहुंचा मुजफ्फरनगर का तस्कर धरा।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। उत्तर प्रदेश के बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से स्मैक की खेप लेकर पहुंचे एक नशा तस्कर को बहादराबाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 35.31 ग्राम समैक व दो मोबाइल फोन बरामद हुए। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

    बहादराबाद थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा ने बताया कि ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत नशे के धंधेबाजों की धरपकड़ की जा रही है। एक पुलिस टीम देर रात नहर पटरी रेगुलेटर के पास चेकिंग कर रही थी। एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह भाग निकला।

    तब टीम ने पीछाकर कर कुछ दूरी पर दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास 35. 31 ग्राम स्मैक, दो मोबाइल बरामद हुए। आरोपितों ने अपने नाम विजय कुमार निवासी गांव जौला थाना बुढ़ाना मुजफ्फरनगर हाल निवासी दादुपुर गोविंदपुर निकट बालकुंज बताया।

    थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा ने बताया कि आरोपित पूर्व में भी जेल जा चुका है। उसने अपने एक साथी का नाम मुर्सलीन बताया। वह फिलहाल जेल में बंद है। दोनों मिलकर नशे का धंधा करते आ रहे हैं। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।