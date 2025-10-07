हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने सुनीं जनता की परेशानियां, फरियादी हुए खुश; 28 शिकायत पर तत्काल कार्रवाई के आदेश

हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनीं। कुल 65 शिकायतें दर्ज की गईं जिनमें से 28 का मौके पर ही समाधान किया गया। लोगों ने राजस्व भूमि विवाद पेयजल और बिजली जैसी समस्याओं के बारे में शिकायतें कीं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी शिकायतों का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा भी की।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। जिला कार्यालय सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 65 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 28 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष शिकायतों के लिए संबंधित विभागों को त्वरित एक्शन के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में लोगों ने राजस्व, पेयजल और विद्युत से जुड़ी शिकायतें रखी जनसुनवाई में लोगों ने मुख्य रूप से राजस्व, भूमि विवाद, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल और विद्युत संबंधी समस्याएं लोगों ने रखी।इस दौरान गुलशाना निवासी ग्राम बंदरजुड़ तहसील भगवानपुर ने वन विभाग द्वारा उनकी भूमि पर मकान निर्माण कार्य रोकने से संबंधित प्रार्थना पत्र पर समस्या का समाधान नहीं होना।

रणधीर सिंह निवासी नाथनगर ज्वालापुर ने भूमि में बदोबस्त अधिकारी के आदेश को खतौनी में दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। पंकज सैनी निवासी कृष्णा नगर ने अपनी दुकान के सामने रोड के बीचों-बीच स्थित विद्युत पोल को स्थानांतरित कराने की मांग की। कहा कि इससे पहले भी ऊर्जा निगम काे प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर अभी तक कार्यवाही नहीं की।

भूपेंद्र सैनी ने सिडकुल से लेकर बैरियर नंबर छह तक मुख्य मार्ग पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने की शिकायत की। डीएम ने दिए आदेश जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों को सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और स्थिरता बिल्कुल नहीं बरती जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आने वाली शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।