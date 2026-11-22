संवाद सूत्र, पथरी। ऑनलाइन खरीदारी के दौरान 143 रुपये का रिफंड पाने के चक्कर में फेरूपुर निवासी पति-पत्नी साइबर ठगों के जाल में फंस गए।

ठग ने खुद को मीशो कंपनी का कस्टमर केयर कर्मचारी बताकर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से मोबाइल की स्क्रीन शेयर कराई और दोनों के बैंक खातों से कुल 1.48 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

143 रुपये का रिफंड पुलिस के मुताबिक, ग्राम फेरूपुर निवासी बिजेंद्र ने तहरीर देकर बताया कि उन्होंने मीशो पर सामान ऑर्डर किया था, जिसकी एक नवंबर 2026 को डिलीवरी सफल होने के बाद ऑर्डर रद्द हो गया था। इसके चलते उन्हें 143 रुपये का रिफंड मिलना था।

छह नवंबर की सुबह उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति ने संपर्क किया और खुद को मीशो का कस्टमर केयर कर्मचारी बताया। इसके बाद आरोपी ने व्हाट्सएप पर करीब 22 मिनट तक ऑडियो कॉल की। आरोपित ने 143 रुपये वापस दिलाने का झांसा देकर बिजेंद्र से मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने को कहा।