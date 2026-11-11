ऑनलाइन मंगाया 32 इंच का स्मार्ट टीवी, डिलीवरी में निकला इलेक्ट्रानिक चूल्हा... रिफंड रिक्वेस्ट को भी किया रिजेक्ट

संवाद सहयोगी, जागरण. खुर्जा (बुलंदशहर)। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर धोखाधड़ी और लापरवाही के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला खुर्जा जंक्शन क्षेत्र से सामने आया है। जहां एक ग्राहक ने आनलाइन 32 इंच का स्मार्ट टीवी आर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी में उसे टीवी की जगह एक इलेक्ट्रानिक चूल्हा मिला। जब उसने रिफंड के लिए आवेदन किया, तो कंपनी ने उसकी मांग अस्वीकार कर दी।

जंक्शन क्षेत्र की नई बस्ती कालोनी निवासी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने तीन नवंबर 2026 को आनलाइन शॉपिंग ऐप के जरिए 32 इंच का स्मार्ट टीवी आर्डर किया था। दो दिन पूर्व को जब पार्सल की डिलिवरी उनके घर पहुंची और उसे खोला गया, तो उसमें टीवी के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा निकला।