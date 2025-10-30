सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़कर अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरेंगे धर्मनगरी के धावक, 15 करोड़ की लागत से निर्माण

रोबिन मल्ल, हरिद्वार। धर्मनगरी के धावक अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक उड़ान भर सकेंगे। योगस्थली खेल परिसर रोशनाबाद में खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक ट्रैक और फुटबाल ग्राउंड का निर्माण किया गया है। इस सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़कर युवा मिल्खा सिंह बनने का सपना साकार कर सकेंगे।

खेल विभाग की ओर से योगस्थली खेल परिसर में 400 मीटर लंबा सिंथेटिक ट्रैक तैयार किया गया है। इससे न सिर्फ युवाओं की प्रतिभा निखरेगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए भी यह ट्रैक उपयुक्त है। करीब 15 करोड़ की लागत से यह ट्रैक दौड़ और अन्य खेलों के लिए तैयार किया गया है।

खेल विभाग को लंबे समय से सिंथेटिक ट्रैक की दरकार थी। लंबे इंतजार के बाद अब यह बनकर तैयार हो गया है। दौड़ के अलावा यह ट्रैक डिस्क थ्रो, शाटपुट, हाई जंप और लांग जंप जैसे खेलों के लिए भी उपयुक्त है। ट्रैक बनने के बाद अब प्रदेश व जिले के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए अन्य जिलों या महंगी स्पोर्ट्स एकेडमी में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

खिलाड़ी यहां निश्शुल्क प्रशिक्षण ले सकेंगे। खेल विभाग की ओर से ट्रैक पर प्रशिक्षण के लिए कोच भी तैनात किए जाएंगे। प्रदेश में सिंथेटिक ट्रैक की सुविधा देहरादून, ऊधमसिंह नगर और पौड़ी जिले में उपलब्ध थी। अब हरिद्वार को भी यह सुविधा मिलने से खेलों में नई संभावनाएं खुलेंगी।

विदेशी तकनीक से बना सिंथेटिक ट्रैक सिंथेटिक ट्रैक को मल्टी लेयर संरचना में तैयार किया गया है, ताकि खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकें। इसके निर्माण में विदेशी तकनीक का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन संभव योगस्थली खेल परिसर में इससे पहले भी राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत कबड्डी और हाकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं। अब सिंथेटिक ट्रैक और फुटबाल ग्राउंड बनने से खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन भी यहां संभव हो सकेगा।

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बना सिंथेटिक फुटबाल ग्राउंड सिंथेटिक ट्रैक के साथ ही धर्मनगरी को सिंथेटिक फुटबाल ग्राउंड की भी सौगात मिली है। योगस्थली खेल परिसर में करीब साढ़े चार करोड़ रुपये की लागत से यह ग्राउंड खिलाड़ियों के लिए तैयार किया गया है। यह फुटबाल ग्राउंड अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया गया है। इसकी लंबाई 102 मीटर और चौड़ाई 71.5 मीटर है। खेल विभाग ने मानकों का पूरा ध्यान रखते हुए इसे एक स्टैंडर्ड साइज का फुटबाल ग्राउंड बनाया है। इसमें विदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए मल्टी लेयर सिंथेटिक मटीरियल लगाया गया है, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।