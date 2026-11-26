शैलेंद्र गोदियाल, हरिद्वार। हरित अर्धकुंभ की गजब तैयारियां हैं! दीवारों पर पेड़-पौधों की तस्वीरें उकेरी जा रही हैं, प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है और लाखों पौधे रोपने के दावे किए जा रहे हैं।

परंतु, शहर की जमीन पर तस्वीर बिल्कुल उलट है। यहां पेड़ बचाने के बजाय काटे गए हैं, पौधों से सजे गमले हटाए जा रहे हैं और हरियाली की जगह लोहे के एंगल, लाल पत्थर और कंक्रीट ले रहे हैं। सवाल यह है कि जब हरित अर्धकुंभ की तैयारी में ही शहर की हरियाली उजाड़ी जा रही है तो आखिर यह हरित अर्धकुंभ किसके लिए और किस हरियाली के दम पर होगा।

सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का दबा धर्मनगरी हरिद्वार में तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने पहले ही हरियाली का दायरा समेट दिया है। जहां कभी बाग-बगीचे और खुले मैदान हुआ करते थे, वहां अब कंक्रीट की कालोनियां खड़ी हैं। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का दबाव है। ऐसे में बची-खुची हरियाली को संरक्षित करने की जरूरत थी, लेकिन विकास कार्यों की रफ्तार में पेड़-पौधे लगातार पीछे छूटते जा रहे हैं।

हरकी पैड़ी के ठीक सामने सीसीआर, रोड़ीबेलवाला, अलकनंदा होटल के निकट और पंतद्वीप क्षेत्र में विकास कार्यों के चलते कई पेड़-पौधे हटाए जा चुके हैं। गंगनहर पटरी पर भी हरियाली को बड़ा नुकसान पहुंचा है। करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में मौजूद सात सौ से अधिक छोटे-बड़े पेड़-पौधों को काटे जाने की बात सामने आई। वर्षों में तैयार हुई हरियाली को विकास कार्यों के नाम पर हटाने में वक्त नहीं लगा।

गमलों की हरियाली भी विकास की भेंट! हरिद्वार : शहर की सड़कों और डिवाइडरों को सुंदर बनाने के लिए हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण ने कुछ वर्ष पहले हजारों गमले रखवाए थे। इन गमलों में लगे पौधे सड़कों की सुंदरता बढ़ाने के साथ शहर को हरियाली का अहसास भी कराते थे।

एचआरडीए इनकी सिंचाई और देखरेख भी करता था। मगर अब अर्धकुंभ की तैयारियों में डिवाइडरों पर लोहे के एंगल और लाल पत्थर लगाने के लिए इन गमलों को हटाया जा रहा है। शंकर आश्रम और चंद्राचार्य चौक क्षेत्र से गमले हटाए जा चुके हैं। पुराने डिवाइडर तोड़कर नए निर्माण किए जा रहे हैं।

लाखों पौधों का ऐलान, जमीन पर सन्नाटा! हरिद्वार : मेला प्रशासन अर्धकुंभ 2027 को हरित कुंभ के रूप में आयोजित करने का दावा कर चुका है। शहर में लाखों पौधे लगाने और बैरागी द्वीप को भी हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने की घोषणा हुई थी। मगर पौधारोपण के दावे और जमीनी हकीकत के बीच अब भी लंबी दूरी नजर आ रही है।