जागरण संवाददाता, देहरादून । डेढ़ माह बाद अर्धकुंभ शुरू होने जा रहा। उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) के पास पर्याप्त बसें उपलब्ध नहीं है।

निगम के बेड़े में नई 200 यूरो -6 शामिल की जानी है। जिसकी खरीद की अनुमति भी सरकार से मिल चुकी है। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से अभी तक बसों के खरीद के टेंडर नहीं निकाले गए।

पहली बार टेंडर होते ही निरस्त किया गया था। जिसमें अधिकारियों ने तकनीकी कारण का हवाला दिया। लेकिन जो टेंडर दूसरी बार हुए। उनकी बिट अभी तक नहीं खोली गयी। जिससे अर्धकुंभ में बसें मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है।

अनुबंधित बसों की संख्या तकरीबन 1200 उत्तराखंड परिवहन निगम को 200 बसों में से 150 बसें बड़ी और 50 बसें छोटी यूरो -6 की खरीद की जानी है। लेकिन मुख्यालय स्तर पर बसों की खरीद को लेकर देरी की जा रही है। दूसरी बार हुए टेंडर की बिट न खुलने से यह भी तय नहीं हुआ है, किसी कंपनी से बसों की खरीद की जाएगी।